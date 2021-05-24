為防止台灣島內疫情延燒至金門，金門縣長楊鎮浯下令於機場建置快篩站，並要求自台灣入境的旅客須持3日內PCR陰性證明，遭中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中駁回，引發雙方交鋒。陳時中今天表示，設置快篩站恐造成金門、台灣生活圈的破壞，因此決定動用《傳染病防治法》第37條規定，用指揮官的權力駁回相關措施。

陳時中證實，金門確實曾發函指揮中心，提出想在機場設快篩站，及要求台灣民眾入境持陰性證明等規範，但他認為，若要台灣民眾持PCR報告赴金門，恐怕會造成大家的一個區隔，對整體生活圈會有破壞，因此指揮中心早在會議中說明，這不是理想的方式。

陳時中指出，對於金門提出的要求，專家諮詢小組研議過，得到的共識是不同意。但楊鎮浯的擔憂也沒有錯，他是希望人的流動不要太頻繁，只是手段上可以再改進。

陳時中重申，金門要在機場設置快篩站，並要求台灣人持3日內陰性證明，無論在實際面、法律面都站不住腳。至於要如何讓金門把防疫做得更好，這部分可由縣府提出，指揮中心願意從旁協助。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，最近透過每日的全國防疫會議與各縣市進行快篩經驗交流，針對雙北地區已提供陽性個案在家安置的建議，至於其他縣市則不建議使用快篩，避免偽陽性過高的問題發生。

(中時 )