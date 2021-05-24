台灣指數公司編製與金融數據服務公司FactSet共同冠名的「台灣電動車與自駕科技永續概念指數」，自今（24）日起委託證交所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數，發布首日以4,739.83點作收，上漲10.34點、漲幅0.22％。

台灣指數公司表示，台灣電動車與自駕科技永續概念指數，採樣範圍包括證交所上市與櫃買中心上櫃普通股票，運用FactSet RBICS產業分類以及財團法人車輛研究測試中心篩選的上市櫃電動汽車供應商名單，自流動性檢驗及市值、獲利、公司治理評鑑等指標篩選符合標準者。

再分類排序挑選成分股，採用自由流通市值加權方法計算指數，以衡量台灣股市電動汽車關鍵零組件及半導體與電子元件供應商之投資績效表現。

該指數每年6月及12月定期檢視成分股，台灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行5年回溯，台灣電動車與自駕科技永續概念指數年化報酬率為28.56％，表現優於大盤指數（18.17％）。指數成分股依規則每年6月及12月定期調整兩次，檔數不固定，設為30～35檔，指數權重前十大成分股為台積電、聯發科、聯電、台達電、廣達、和碩、研華、日月光投控、光寶科與瑞昱。

電動車蔚為世界潮流，依據車輛中心研究指出，2020年全球電動車銷量329.9萬輛，年增率46.6％，在疫情之下仍有顯著成長。另依經濟部統計，由於我國汽車業者積極投入研發及提升生產技術，我國電動車產值由2019年55億元上升至2020年97億元，未來在產業發展驅動下，可望跨越百億元門檻，潛力可期。

台灣指數公司表示，台灣電動車與自駕科技永續概念指數，為元大投信委託客製化編製，透過其對被動式投資領域的市場敏銳度，結合臺灣指數公司指數設計專業，編製出符合產業特色、可投資性之指數，未來可望發展為指數金融商品，提供投資人參與台灣電動車與自駕科技產業投資的簡便管道。

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