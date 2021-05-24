擁有百萬訂閱的YouTuber愛莉莎莎，之前因為寫下「住在萬華毒窟」遭到抨擊，雖然事後趕緊修改「我愛萬華」，仍引起爭議，近日她又脫口抱怨「最近的救護車聲很吵」，再次讓網友大罵自私白目，對此，她也現身留言回應了。

有網友在Dcard發文爆料，指愛莉莎莎在和黃氏兄弟直播時，提到「你有沒有覺得最近的救護車聲很吵？」這讓黃氏兄弟瞬間尷尬，未料愛莉莎莎又說「你就不要不敢講，我真的覺得很吵，萬華人都不用睡覺是不是？」

雖然黃氏兄弟試著緩頰，表示醫護人員很辛苦，要一起共體時艱，但愛莉莎莎仍堅稱「可是，我覺得半夜可不可以不要」，此番言論立刻引起網友砲轟，「她才吵吧？希望他不要有用到救護車的時候喔」、「最無言是她還叫人家不要不敢講」，「人家黃氏兄弟都在幫她緩頰了，還可以這麼不識相」。

愛莉莎莎親自現身回應。(圖／翻攝自Dcard)

對此，愛莉莎莎也親自到文章下留言，表示萬華救護車真的是24小時鳴笛，就連她住高樓層、家裡還裝氣密窗，還是聽得很清楚，她最常在電梯聽到的就是「很多住戶都抱怨晚上很難睡」，但她也說「我覺得這種時候就是要互相體諒，畢竟醫療人員也很辛苦，而且他們應該聽到的聲音更大，還要冒險救人」。

她解釋當時黃氏兄弟問她疫情期間有沒有新的生活方式，她才建議萬華的人可以去買耳塞，並表示「我覺得這種時候，把自己遇到的問題講出來，並互相交流解決方式是一種很健康的溝通」，而對於把別人通話內容放上來爆料，「這樣的目的只是製造仇恨與對立，不能夠幫忙解決任何問題」。

(中時新聞網)