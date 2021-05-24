【愛傳媒陳玲玲專欄】伍迪艾倫今年的新片《里夫金的電影節》，他的第五十部長片。

對於一個85歲的導演來說，憑著對電影的熱情，幾乎每年維持一部電影的拍攝 ，本身就是讓人佩服的！每年出一部作品，看他電影就像是一年見一次老友⋯⋯

《里夫金的電影節》是出軌題材，講述一對美國夫婦去參加西班牙電影節，卻雙雙出軌。

演員有西班牙女演員埃倫娜・安納亞、法國帥哥路易・加瑞爾和老戲骨華萊士・肖恩，個人風格一如既往，高密度的臺詞，玩影迷梗，嘲諷現今電影環境！

通過黑白畫面展現了男主的腦內劇場。每一個黑白段落，都戲仿了伍迪・艾倫最喜歡的經典電影。

致敬了歐洲多名電影大師的經典佳作，奧森・威爾斯的《大國民》費里尼的《八部半》、高達的《精疲力竭》、楚浮的《祖與占》、伯格曼的《野草莓》和《假面》、布努埃爾的《泯滅天使》、克勞德・雷路許的《男歡女愛》、伯格曼的《第七封印》，看得出他是欧洲藝術电影和法國新浪潮的忠實影迷！

伍迪艾倫曾多次表達他對奧斯卡的不屑，1977年他執導的「安妮霍爾」（Annie Hall）獲得奧斯卡的四項大獎，但是頒獎典禮當晚，伍迪艾倫人卻在一家酒吧裡喝酒。

他曾說過：「頒獎什麼的一點意義都沒有，我無法忍受別人評價我，如果你現在接受了他們說你配得這個獎，那麼等到下次他們說你不配的時候，你勢必也得接受」

伍迪艾倫對創意的看法是「如果你不是常常失敗，表示你做的事沒什麼新意。」

他們曾接受「好萊塢報導」專訪，他説除了《開羅紫玫瑰》、《愛情決勝點》、《丈夫 太太與情人》、《變色龍》、《午夜巴黎》幾部以外，他想毀掉的電影作品有四十一部，不斷自我否定又自我堅持的奇妙個性，十分有趣！

從《安妮霍爾》、《開羅紫玫瑰》、《漢娜姊妹》、《午夜巴黎》、《藍色茉莉》一路看到《雨天 紐約》每年都在期待他的電影 ！

作者為資深廣告人

照片來源：伍迪艾倫作品封面截圖。

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(中時新聞網)