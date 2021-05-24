43歲林女因竊盜及偽造文書等3案各被判刑1年到3月不等，她在台中女子監獄服刑在今年1月初執行完畢出監，她因不滿獄方，竟去偷小瓦斯桶帶到女監停車場，點燃放火燒2輛自小客車，經消防局及時撲滅火勢。林女逃逸後，又到太平區公所打開瓦斯桶開關，以打火機點燃低收入證明文件後逃逸。台中地檢署依公共危險罪將她起訴。

林女犯竊盜罪及偽造文書罪等案被判應執行徒刑1年，後又因竊盜案及偽造文書案個被判3月確定，3案在台中女子監獄接續執行，並在今年1月初執行完畢出監。

林女出監後，因對獄方不滿，在2月24日上午騎機車到太平區1間土地公廟，偷一桶小瓦斯桶，載到女子監獄停車場，將瓦斯桶放置在兩輛自小客車間，開瓦斯桶讓瓦斯氣漏洩，再持打火機點燃，放火燒車後逃逸，監獄員工發現通報消防局，到場撲滅火勢。

兩輛自小客車都受損，1輛引擎蓋及車體的鈑金局部被燒變色、後照鏡燒熔、橡膠輪胎被燒黑、引擎嚴重燒損；另一輛車體被燻黑、後照鏡被燒熔等。

林女離開女監後，轉往東區1間土地公廟，再偷取1桶小瓦斯桶帶到太平區公所，先申辦好低收入證明，再進入走廊，打開瓦斯桶開關讓瓦斯氣漏逸瀰漫，以打火機點燃低收證明文件，隨即離開，經公所人員發現報案。林女到案坦承犯行，台中檢方以放火罪、竊盜罪等罪嫌將她起訴。

(中時 )