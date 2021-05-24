本土疫情持續，立法院27日將進行紓困條例協商，31日拚三讀。經濟部初步針對受較大衝擊的內需相關產業匡列423億元預算補助，業者今年營業額與前年相比，單月或兩個月衰退達50%上可申請。

不過，經濟部官員強調，詳細金額與發放方式，還要行政院核定，確定後會統一對外說明。

行政院日前通過紓困振興預算草案，追加新台幣2100億元，整體預算上修至6300億元，期限延長至2022 年6月30日。立法院今天發出開會通知，將在27日協商，力拚31日三讀，若通過，將提供相關部會啟動產業紓困補助。

目前全國疫情警戒為第三級，甚至有延長可能，部分縣市也陸續宣布餐飲與飲料店禁止內用，只能外帶或外送，對內需相關行業造成嚴重衝擊。

經濟部盤點一輪下來，針對餐飲、零售、娛樂等商業服務業匡列423億元預算，補助資格將是單月或兩個月業績較民國108年衰退達50%以上的業者，補助時程為第2季至第4季，但會視疫情發展而定，每季公告申請標準。

經濟部官員說明，去年同樣受疫情籠罩，所以沒有列入比較基期，而是以前年為準。

會展產業部分，補助資格將與先前一致，提供薪資與營運補貼，補助每名正式員工補貼4成薪資，最高每人每月2萬元，經濟部官員指出，之前編列的預算還沒用完，將會持續補助。

至於製造業，由於國內生產穩定，訂單未受影響，官員坦言，傾向不會新編預算，第2季仍會開放申請，所用的補助預算是去年度所編、還沒申請完的預算。1100524

(中央社)