（取自Yahoo TV《鄉民來衝康》）

對於台灣新冠疫情延燒，中央疫情指揮中心22日提出「校正回歸」概念，且台灣到目前只有大約70萬劑AZ疫苗一事，資深媒體人趙少康表示，他以前聽過校正，也聽過回歸，但沒聽過校正回歸。現在可惡、可怕又可惜的是，大家已經不再相信陳時中了。前民進黨立委郭正亮也呼籲指揮中心，縣市有自己的防疫作為要放手讓他們去做！

趙少康今（24）日在Yahoo TV《鄉民來衝康》表示，他聽過校正，也聽過回歸，但沒聽過校正回歸。而現在可惡、可怕又可惜的是，大家不再相信陳時中了。趙少康痛批，「超前部署」根本狗屁不通，政府買疫苗也沒魄力，大陸疫苗也有做第三期實驗，但梁文傑卻說大陸疫苗沒做第三期實驗。他呼籲，醜媳婦見公婆，應開放民間團體買疫苗，能買就買。

趙少康更質疑，金門要設篩檢站為何不可以？本來就應該要這麼做啊！這個政府的確很惡劣，現在應該請全力去買疫苗、做快篩。

前民進黨立委郭正亮對於「校正回歸」則指出，英美加日都會修正數字，但修正比例不會這麼離譜，太離奇了。對於疫苗，他說加州六月中要開放，暑假到了，一定會有疫苗護照，台灣的國產疫苗就算打了，也不會有疫苗護照。

郭正亮呼籲，縣市防疫作為要放手讓他們去做，只要提出配套方案，就讓他們放手去做。

黃暐瀚則披露，早在2019年前衛生署長李明亮就已經寫好SOP，戰備醫院要準備3萬間醫療艙。而目前最不滿意的就是沒有足夠的疫苗，到底買不買？ 一切根源就是疫苗，志工、警察、記者都想打疫苗！

(中時新聞網)