台灣指數公司編製與金融數據服務公司FactSet共同冠名的「台灣指數公司特選台灣上市上櫃FactSet電動車與自駕科技永續概念指數」，今天起發布盤中即時指數。指數權重前十大成分股為台積電(2330)、聯發科(2454)、聯電(2303)、台達電(2308)、廣達(2382)、和碩(4938)、研華(2395)、日月光投控(3711)、光寶科(2301)與瑞昱(2379)。

台灣指數公司表示，「台灣電動車與自駕科技永續概念指數」採樣範圍包括證交所上市與櫃買中心上櫃普通股票，運用FactSet RBICS產業分類以及車輛研究測試中心(車輛中心)篩選的上市上櫃電動汽車供應商名單，自流動性檢驗及市值、獲利、公司治理評鑑等指標篩選符合標準者，再分類排序挑選成分股，採用自由流通市值加權方法計算指數，以衡量臺灣股市電動汽車關鍵零組件及半導體與電子元件供應商的投資績效表現。

指數每年6月及12月定期檢視成分股，台灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行5年回溯，「台灣電動車與自駕科技永續概念指數」年化報酬率為28.56％，表現優於大盤指數的18.17％。指數成分股依規則每年6月及12月定期調整兩次，檔數不固定，設為30至35檔。

「台灣電動車與自駕科技永續概念指數」為元大投信委託客製化編製，透過其對被動式投資領域的市場敏銳度，編製出符合產業特色、可投資性的指數，未來可望發展為指數金融商品。

(時報資訊)