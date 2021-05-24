周一大阪期膠延續漲勢，因東京設置大規模接種中心，擴大對COVID-19疫苗接種接種地點，以放寬限制經濟增長和對工業商品需求的限制，激勵買盤持續回補，支撐膠價延續漲勢。

周一(5/24)截至台北時間14:30止，大阪OSE交易RSS3天然橡膠指標10月期貨上漲0.9日圓，報每公斤252.2日圓；另外，上海期貨交易所9月橡膠期貨漲35元人民幣，報每噸13545元人民幣，較開盤反彈逾1%。(商品行情網)

(時報資訊)