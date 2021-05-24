《商情》擴大疫苗接種 大阪期膠延續漲勢 15:072021/05/24 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 周一大阪期膠延續漲勢，因東京設置大規模接種中心，擴大對COVID-19疫苗接種接種地點，以放寬限制經濟增長和對工業商品需求的限制，激勵買盤持續回補，支撐膠價延續漲勢。 周一(5/24)截至台北時間14:30止，大阪OSE交易RSS3天然橡膠指標10月期貨上漲0.9日圓，報每公斤252.2日圓；另外，上海期貨交易所9月橡膠期貨漲35元人民幣，報每噸13545元人民幣，較開盤反彈逾1%。(商品行情網) 《類股》鋼筋、型鋼連漲 豐興、東和鋼鐵Q2續旺 《國際社會》美首度釋出國內授權疫苖 拜登：再捐2000萬劑 (時報資訊) #延續漲勢 #大阪 #疫苗接種 #期膠 #期貨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 接種疫苗怕副作用 美營養學家提5建議 04:142021/05/18 國際 安徽遼寧爆疫情 確診者都沒接種 04:102021/05/18 產業財經 金門籲中央同意自購大陸疫苗 連江縣長：盼中央慎重考慮 11:502021/05/18 生活 台股翻紅盤中大漲逾700點 利空出盡還是假突破？ 12:342021/05/18 財經 《國際油價》原油亞洲電子盤走堅 11:262021/05/18 財經 日本公費接種預約 搶破頭 04:102021/05/18 國際大事 抗疫典範破功 台星越確診創高 04:102021/05/18 國際大事 阻礙防疫的國安醜聞 04:102021/05/18 時論廣場 《類股》DRAM續漲價添利 南亞科、華邦電跳起來 10:522021/05/18 財經 國台辦：願提供大陸疫苗 盼除政治障礙 04:102021/05/18 產業財經 疫苗接種有成 美新增與死亡病例數持續減少 07:392021/05/18 國際 財經熱門新聞 配息殖利率出爐 金融存股族照過來 - 財經 - 工商時報 大陸掐住鋼鐵、電動車命脈 壟斷這1種關鍵原料市場 - 財經 晶華酒店董事長籲政府電擊救命 潘思亮：觀光餐飲業瀕死 - 財經要聞 - 工商時報 光寶內湖總部員工傳確診 即日起全面居家辦公 - 財經 - 工商 本土疫苗快了 拚7月施打 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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