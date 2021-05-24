新冠肺炎本土疫情急遽升溫，不少縣市成立快篩站，提供民眾篩檢，也讓「普篩」再次成為外界討論焦點。入口網站《yahoo奇摩》今詢問網友關於「有立委主張，國產快篩試劑量能充足，應立即進行『全面普篩』，你是否同意？」截至15時許已有超過9200人進行投票，其中有44.3%網友表示非常同意、20.9%有點同意、14.8%不太同意、10.1%非常不同意，以及9.9%為不知道和沒意見。

《yahoo奇摩》此次民調時間從24日起至29日止，其中一題詢問網友關於「若要普篩，你認為應該普篩的範圍為何？」有47.5%網友認為全國普篩、29.8%認為熱區普篩、12.5%雙北普篩，另外有10.2%為不知道和沒意見。

該民調更詢問網友「你認為目前台灣的篩檢量是否足夠？」對此有6.3%網友說非常足夠、14.3%還算足夠、28.2%不太足夠、42.6%完全不夠，以及8.6%為不知道。

另外，根據衛福部今表示，今日新增的334例本土病例，為157例男性、177例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於10日至23日；個案分布以新北市177例最多(以板橋區43例為多)，其次為台北市99例(以萬華區38例為多)，桃園市19例、彰化縣12例、基隆市及台中市各7例、高雄市5例、屏東縣及台南市各3例、南投縣及新竹縣各1例。另有256例校正回歸上週各日個案。

(中時新聞網)