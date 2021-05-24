防疫如作戰，當全台陷入疫情升高之際，各地方政府對抗病毒也宛如一場混戰，有的兢兢業業，有的「二二六六」，在分秒必爭的時刻，能否壓制病毒，往往取決首長的執行力；此次媒體目光大多聚焦在疫情嚴重的雙北，而台中市長盧秀燕於這波險些在中部燃起的疫情中，默默扮演消防隊的滅火角色，表現出色。

台中市長盧秀燕5月日23日提出紓困十方要幫助民眾度難關。（台中市政府提供）

以雙北這兩天開始下令餐飲業禁止內用為例，盧秀燕在5月21日即超前部署，第一時間宣布台中市餐飲業禁止內用，包括小吃攤也不能在現場吃，避免民眾外出強制戴口罩，因用餐會脫下來產生的風險，也避免強制戴口罩模糊不清的執法界線，讓市民少了顧慮多了防護，台中市的這項舉措，其他縣市也接續跟進。

此外，上周發生的台中市大梨山地區環山部落的平等國小女籃隊，因曾前往台北參與籃球聯賽後發生數名師生在18日出現感冒症狀，引發染疫危機疑慮，台中市長盧秀燕在18日事發當天晚上即立刻召開緊急會議，決定成立「平等國小防疫前進指揮所」，火速決策並投入市府人力、物資，把真正的防疫動作宛如從辦公室搬到偏遠的疫情災區，即時解決許多疫情可能爆開的危險。

在疫情仍不斷延燒之際，19至20日台中朝陽科技大學又傳一波疫情，盧秀燕依照平等國小案例，立即在朝陽校內設立「前進指揮所」，為學校師生快篩，經過兩日宣導與篩檢，即時將疫情控制下來。

自台中出現首例本土個案開始，盧秀燕召開台中市防疫指揮中心記者會，宣布台中最新疫調與防疫工作，從11項防疫措施，到10大紓困方案，重啟資金紓困協調窗口，降低產業與民眾所受到之衝擊，無論是保護市民健康安全上，或是完善的照顧市民權益上，台中市每每都有果斷而精準的決策，台中市長盧秀燕在面對這波疫情中，有別於過往溫和的「媽媽市長」形象，取而代之的則是「虎媽市長」或「勇媽市長」的果決形象，令外界耳目一新。

(中時新聞網)