新竹縣新增1例個案4733，足跡只有在竹北市仁義市場。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣24日新增1例個案4733，是住竹北市的60多歲男子，因兒子是新北市個案3792，曾到過萬華，16日回竹北老家，主動採檢21日確診，家人被匡列為接觸者居隔採檢，其父23日檢驗結果陽性確診，立即安排救護車後送至醫院隔離治療。縣長楊文科考量疫情嚴峻，宣布25日起，新竹縣所有餐飲場所，全面禁止內用，只能外帶。

楊文科表示，本案匡列接觸者含同住家人共3人，同時進行居家隔離並採檢，檢驗結果均為陰性，目前繼續隔離中。根據疫調結果，這名60多歲男子發病前3天的足跡只有一處，是竹北市仁義路仁義市場，環保局已完成消毒作業。

楊文科說，近日新竹縣確診案例中，都是經由家人同住而感染，呼籲如果家中有人疑似染病，請同住家人及經常接觸的親友，務必做好隔離防護及自我健康監測，一定要避免不必要的跨縣市移動，減少病毒傳播風險。另外，新竹縣日前公佈的案4334，經中央流行疫情指揮中心通知變更為案4248。

楊文科基於疫情嚴峻考量，宣布25日起新竹本縣所有餐飲場所，含餐廳、小吃店、美食街、早餐店，全面禁止內用，只能外帶，並會加強派員稽查，違反者將依《傳染病防治法》處3千以上、1萬5千元以下罰鍰。

另外，教育部宣布全國停課後，基於「停課不停學」，新竹縣公播課程在21日上線後，24開始縣內三年級到八年級的學生，都可以透過本縣教網中心網站，觀看公播課程學習，學生可多多利用。楊文科特別感謝輔導團的教師和許多專業師資的協助，透過假日錄製精采課程內容，提供學生更多元的學習。

楊文科最後再次呼籲，希望大家多待在家中，不要外出，更要避免跨縣市移動，本週是非常關鍵的時刻，請大家不要鬆懈，全力防疫！

(中時 )