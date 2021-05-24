【LIVE直播】台北市今增99例 回歸校正再加148例 柯文哲召開記者會說明｜2021.05.24

台灣本土疫情持續爆炸，國內本土個案從5月11日以來到昨天為止，迅速累積3066人確診，今天第14天，新增590例，包含334例本土個案、256例校正回歸，以及今天再增6例死亡個案。其中北市新增99例以及校正回歸148例，台北市長柯文哲召開防疫記者會說明防疫進度。

記者會中，柯文哲指出，目前疫情的死亡率來到2%，其中青少年死亡率相對低，而年齡到了60歲以後明顯上升，這個疾病在特殊族群要特別注意，重大健康危險因素也是有相當程度死亡率。

柯文哲表示，目前萬華仍是台北案例最多的地方，有社區感染的現象，篩檢992人以上、陽性率5.95%，而這些都是反映著一個禮拜前的感染狀況，目前要觀察5月28日的疫情波段發展，若有降低代表著防疫成功，而目前台北市民自動自發的封城是有效的。

大家都害怕自己染疫，有相當大的快篩需求，但柯文哲指出，目前醫療量能緊張，呼籲以下兩種人不用來快篩，分別是完全沒有症狀的民眾，因為無症狀的患者可能還是早期感染，病毒量仍不多，篩也沒用；另外則是所謂的無症狀帶原者，因為傳染力較低，所以也不需要去快篩。

柯文哲指出，目前因為醫療資源緊縮，開放讓有感冒頭痛流鼻水、嗅覺味覺有問題等狀況的民眾，按照急症流程進行掛號，快篩的錢將公費支出；而自己有需求，「不快篩就睡不著的民眾」，想要篩檢就必須自費，因為在臨床上是不被認為有需要的。

(中時新聞網)