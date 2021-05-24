33歲AV女優波多野結衣有「暗黑界林志玲」的稱號，入行至今12年，比起顛峰時期，近期卻越來越少看到她，加上AV界汰換率高，不少人都懷疑波多野結衣是否陷入低潮，對此，AV達人一劍浣春秋也貼出一張照片回應了，再度掀起熱議。

波多野結衣和人氣AV女優天使萌（天使もえ），以及身兼暢銷小說家的女優紗倉真菜，3人舉辦了「我們的時代Deep2」線上座談，儘管她們因應防疫保持安全社交距離，但現場氣氛十分熱絡，一劍浣春秋被問及「波多野結衣是不是陷入低潮」，淡定地回答：「請大家看看這場座談，一個是作家、一個是藝人、一個是歌手，誰坐在C位？」

照片中可以清楚看到波多野結衣坐在中間的位置，左邊和右邊則分別是紗倉真菜和天使萌，可見波多野結衣在AV界的地位，直接破除謠言，事實上，不僅如此，波多野結衣年初用社群軟體Clubhouse開房和粉絲聊天，沒想到一瞬間就立刻擠滿上限5千人。

波多野結衣站在最重要的C位。（圖/翻攝自一劍浣春秋推特）

過去日媒《週刊Asahi藝能》公佈「現役AV女優總選舉」，波多野結衣更是一舉拿下殿軍，海放現在的高人氣女優，其中包括三上悠亞、橋本有菜、天使萌等後輩，僅輸給紗倉真菜、小島南與葵司，足見她仍擁有高影響力，過氣低潮的消息可以說是空穴來風。

(中時新聞網)