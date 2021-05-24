全台疫情升溫，副總統賴清德今天表示，這一仗，只有病毒是敵人。台灣這波社區感染來的又快又急，從5月15日雙北地區實施三級警戒以來，看到多數國人自律、配合，加上指揮中心一連串的加強措施，讓疫情控制已朝向正確而且好的方向發展。

他列舉當前的防疫作為：

一、 疫情熱區加強篩檢：指揮中心已和地方合作加速篩檢站設立，增加篩檢量外也簡化通報程序，並號召民間相關有檢驗能力者投入，快速找出潛在感染源。

目前台灣確診病例是以標準的確診工具RT-PCR依據，偵測的是「核酸檢測」，也就是直接找病毒測，準確性最高。而最近熱議的快篩，在使用上要非常小心，抗原快篩試劑只會測敏感度，不是直接測病毒，所以會出現「偽陽」或「偽陰」的誤差問題，偽陽性過高的試劑會把非感染者誤認為確診造成恐慌，偽陰性過高的試劑則會漏掉輕症或無症狀病患。

抗原快篩用於全國無太大意義，但在疫情熱區可以先快速把可能的病人篩出來隔離，不過要避免使用偽陽篩出性高的試劑，指揮中心也將針對如雙北這樣有大量病患的熱區啟動快篩，但是最終還是要以核酸檢測做確診的依據，才能如實呈現疫情的趨勢。

賴清德也再次強調，珍惜醫療資源，無症狀、無接觸史、無活動史、無疑慮者，沒有快篩必要，千萬不要貿然出門篩檢，反而讓自己暴露在感染風險之中。

二、 擴大醫療量能：明確落實病人分類、疾病分級、就醫分流的措施，讓醫療服務能量能維持運作是防疫上重要的作為。

為了疏解醫療院所壓力，避免病患或想篩檢的人一窩蜂往醫院跑，指揮中心和地方政府除了設置篩檢站外，也正積極盤點擴增防疫旅館、集中檢疫所的數量，並設置專責醫院。

陽性輕症及無症狀的病患可以收治於加強集中檢疫所、防疫旅館；有明顯症狀者則收治於專責醫院；若重症或病情轉趨嚴重時，可由醫學中心醫師會診、支援照護或是轉診至醫學中心接受重症照護。

同時，醫師公會全聯會號召萬名基層醫師，協助政府防疫作戰；診所基層醫事人力也紛紛投入地方設立社區篩檢站；台北市上千位退職、退休醫護人員響應市府投入醫療前線，感謝這些無私的醫療防疫戰士，讓各地醫療機構服務能量持續擴大，維持順暢。

三、 全民防疫的決心：他先前提過COVID-19和SARS性質不同，SARS致死率高，但COVID-19相對低，特別是這次台灣感染的英國病毒變異株，傳染力強且輕症居多，指揮中心已經從二級升至三級警戒，強制戴口罩且大幅降低人流移動、群聚，就是希望減少接觸、傳播鏈不要快速增加。

他說，這兩天民眾自發性宅在家，許多平常熙熙攘攘的街道和景點，在假日卻空無一人，這不是冷清蕭條，這是展現全民齊心防疫的決心，感謝每位待在家和政府一起努力阻斷病毒傳播的國人。

賴清德指出，疫苗是這場病毒對抗賽的終結者，在蔡英文總統、陳時中指揮官及蕭美琴大使努力下，國際採購的疫苗陸續抵達，加上國內研發疫苗順利跟上，只要提升國人疫苗施打率，發揮群體免疫，就能根本讓病毒斷鏈。在此之前，請大家繼續配合政府公共衛生防疫政策。

這幾天熱區的陽性率，雖然並未快速攀升，但他要大家仍然不能掉以輕心。由於宣導後有症狀、接觸史的人會出來篩檢，因此需要持續觀察，是否因為短時間內確診可能性高的人篩檢量較多，或是病毒持續在傳播。

他說，COVID-19英國病毒變異株一般認為潛伏期通常是5到7天，這陣子的確診數量是反應前一兩周的疫情，實施嚴格管制措施的成果，則在本周之後陸續才能觀察得出來。

賴清德要大家無須過度焦慮及不安，只要繼續落實戴口罩、加強手部衛生清消，減少不必要移動、聚會，主動積極配合各項防疫措施，「我們一定能走出疫情，回歸正常生活」。

(中時 )