高屏水情大不同，圖為以怪手夷平土堤後的情形。（高雄市水利局提供／林瑞益高雄傳真）

高雄山區23日下起大雨，茂林區等幾個主要集水區累積雨量達大雨等級，濁口溪水量高達每秒6立方公尺（cms），然而，水利署南水局僅核發給農田水利署屏東管理處每秒2.3立方公尺（cms）水權，卻被築堤全部斷流到屏東縣高樹區內，造成高雄上游豪雨、下游沒水的情形。

水利局長蔡長展表示，水利局同仁下午前往上游濁口溪會勘，並出動怪手夷平土提，恢復河川原貌，兼顧屏東縣農業灌溉，確保高雄民生用水。

蔡長展指出，高屏溪上游濁口溪主要流域範圍都在高雄市轄的茂林區內，對此，高雄市政府主張，該其地面水應該為高雄市及屏東縣所共享，兼顧農田水利署屏東管理處農業及高雄市民生用水。因此，高雄市政府昨日下午，出動挖土機等機具，夷平土提，恢復河川原貌。

蔡長展強調，高雄市長陳其邁很重視農民權益，深知農民需要灌溉，留大部分水給農民，只引一小部份水道，分流到高屏溪，作為高雄民生用水。

蔡長展補充說明，市長已跟屏東縣長、及水利署第七河川局聯繫，24日由水利局與水利署南水局、農水署屏管處協商，做成決議由市府於茂林區濁口溪處取水口上游設置適當分水設施，避免地面水全部引入高樹灌區使用；並請農田水利署屏東管理處建置數位資訊與監控系統，以即時公開分享取分水量資訊；分流取水工程如影響灌溉用水時，則由農水署屏管處微調，兼顧農民灌溉權益。

(中時 )