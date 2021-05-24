台灣疫情嚴峻，本土案例爆發，國民黨本來預計7月改選黨主席，但有中常委認為此時進行選舉作業，增加引起群聚感染之風險，且易成為民進黨之口實，也會使得社會民眾對本黨普遍觀感不佳，認為國民黨根本就沒有在認真防疫，容易招致非議，建議延後黨主席與黨代表選舉。

由國民黨中常委蔣根煌、林金結、侯彩鳯、謝坤宏、童惠珍、黃紹庭等人提案，建議考量防疫因素，建議黨主席與黨代表選舉能夠延後，現在是非常時期，等全國三級警戒解除之後，再重新討論選舉作業相關流程與具體日期。

對於延後黨主席選舉是否會被認為中常會幫黨主席自動延長任期？提案的中常委童惠珍對此表示，黨內甚至有再研議用線上的方式解決黨主席跟黨代表選舉，但他在基層聽到黨員的聲音，是認為最好直接延期，她個人則是主張至少要降到二級警戒以下，才可以恢復選舉，現在絕對不適宜舉辦黨內選舉。

童惠珍指出，以往黨主席跟黨代表選舉都會有拜票行為，但此時此刻疫情嚴峻，如果有黨員為了拜票而群聚，觀感肯定不好；近期民進黨因為指揮中心講「校正回歸」，遭受外界批評，如果此時國民黨還執意要進行黨內選舉，恐被民進黨轉移焦點、甩鍋國民黨。

童惠珍強調，這次提案是基層黨員的聲音，大家也都能體諒黨內選舉延後，比起疫情期間還要搞黨內選舉以致於重創國民黨形象，還不如遵守防疫規則，把黨內選舉往後延到疫情趨緩之後再來討論，不要被民進黨見縫插針，黨員應該都能體諒。

(中時 )