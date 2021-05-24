沈富雄(本報系資料照片)

中央疫情指揮中心連日來將確診案「校正回歸」，前民進黨立委沈富雄今天批評，「回溯補實」不得不做，但「校正回歸」該打屁股。陳時中團隊最夸夸其言，引以自豪的「超前佈署」在確診案暴增至206案時就不堪一擊，但他認為，目前疫情趨勢轉好，「結果是正面的」。

沈富雄在臉書表示，5月22日陳時中宣佈400例新確診案「校正回歸」到5月16日至22日，結果舉國譁然，綠營一片沉寂，無力護航，藍營則殺聲震天，交相指控陳時中「蓋牌」或為某種目的而美化數字。

首先，他認為，除非「校正回歸」一詞已經是統計學上被接受的專有名辭，否則它極容易引起誤解。「校正」兩字暗示原先的數字「不正有誤」，其實是「不齊、不完備」，此處用「回歸」兩字暗示這400例不再居無定所而，「回」到它們所屬的「發生日」，「採樣日」或「篩檢確診日」。

他說，其實這400例在5月22日之前是黑數，沒有人知道它們是存在的，連陳時中說的「掀牌」也不盡正確，「我主張『回溯補實』四字比較沒有爭議」。

至於「校正回歸」的作法應不應該？沈富雄認為，答案是應該！而且，如果不做，才是大大不應該！但這一招無疑使「中央疫情中心」大失威信，陳時中啞口無言，反擊不力。原因有四點：

一丶陳時中團隊最夸夸其言，引以自豪的「超前佈署」在確診案暴增至206案時就不堪一擊，這是疫情過百的第二天。

二丶國外事後補齊的例子也所在多有，但他們的確診案例往往是上千上萬，而我們只是區區兩三百。

三丶陳時中喜用「塞車」一辭搪塞，而且是「通報」塞車，該核對的項目由20項減為8項，則塞車化解，400新例浮現，這樣的解釋不能令人滿意，因為5月18日至21日的補齊率分別為35.4、34.4、25.8、11.8，合理的預期應該是最近的一天塞得最凶。

四丶正確的做法是「塞車」的第二天就找出塞車的原因而予以修正，把前一天的數字一次補齊，而不是滴滴答答修正沒完，直到今天還在修正。

「校正回歸」的結果，使多數人憂心如焚，認為疫情轉壞，沈富雄認為，這是外行人的淺見，每天的數字增加39、73、85、92、74、37，有點驚心動魄，但趨勢轉好，結果是正面的，「這一點連陳時中也不敢講，或甚至看不出來」。

他一再主張病毒的RO值離開萬華、板橋這個熱窩後，已快速下降，民間的防疫網原先就已存在，而且頗見力道。沈富雄表示，「校正回歸」後的新趨勢支持他的論點。

至於各地「主動報到」快篩站的呈陽率，外界有很多批評，沈富雄則表示不必要，因為它們只是自我取樣的偏差，與疫情無關。「柯文哲一句「不是做心安，有症狀才來！，不是道盡一切了嗎？如果你全篩萬華的17萬居民，我保證呈陽率小於0.3％」。他請大家耐心等好消息吧！「相信我，我不會亂〝蓋〞」。

(中時 )