為因應國內嚴峻的疫情，中央流行疫情指揮中心日前宣布要號召篩檢國家隊，衛福部長陳時中今天說，目前已請經濟部與相關廠商聯繫，盤點整體篩檢耗材的產能，若將來有大量需要，將提供給指揮中心調度使用，另外也將補助獲衛福部認可的檢驗機構，最高可獲新台幣五百萬元來添購高通量的檢驗儀器，並建立起自動化設備用來提高篩檢效率。

至於有企業提出購買快篩試劑的意願，陳時中仍強調，目前法律上仍然是不允許，但考量在防疫期間有許多需求要改變，因此下午會開會將企業運用快篩試劑的指引訂出來。

(中時 )