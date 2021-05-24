企業近期積極想自行購買新冠肺炎快篩試劑，衛福部長陳時中24日說，快篩試劑是屬於醫療器材，需要醫事單位才能購買，企業自行去購買有法規問題，不過考量當前防疫需求，「如何讓企業可以自行買、讓產業放心，達到積極防疫的效果，將會訂出一套指引，今天（24日）下午就會開會討論。
另外傳出衛福部食藥署有員工確診，陳時中也證實，這是衛福部轄下單位第一名確診的員工，同一辦公室的同仁都在居家隔離中，已啟動異地上班，對衛福部的運作影響非常低。
(工商 )
企業近期積極想自行購買新冠肺炎快篩試劑，衛福部長陳時中24日說，快篩試劑是屬於醫療器材，需要醫事單位才能購買，企業自行去購買有法規問題，不過考量當前防疫需求，「如何讓企業可以自行買、讓產業放心，達到積極防疫的效果，將會訂出一套指引，今天（24日）下午就會開會討論。
另外傳出衛福部食藥署有員工確診，陳時中也證實，這是衛福部轄下單位第一名確診的員工，同一辦公室的同仁都在居家隔離中，已啟動異地上班，對衛福部的運作影響非常低。
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