國內疫情持續炸鍋，本土個案從5月11日至昨日為止，迅速累積3066人確診，今日來到第14天，中央流行疫情指揮中心今（23）日公布再新增590例，其中334本土，256例為校正回歸，至今有84名病患使用呼吸器，面對如此嚴峻的新冠肺炎情勢，不少民眾三餐或民生用品通通使用外送平台，避免外出與人接觸，提升感染機率。但日前就有外送員半夜3時許接到一張訂單，商品內容多達70幾項、總重約42公斤，讓只有一台摩托車的他，當場白眼差點翻不回來，斷然拒絕訂單，直言「人的恥度到底可以多大」。

防疫宅在家，有客人半夜一次下訂2000多塊的飲料和零食，讓外送員超傻眼。（圖／臉書_外送員的奇聞怪事）

根據臉書社團「外送員的奇聞怪事」該文指出，原PO日前半夜3時許突然接到一張超大訂單，而且品項琳瑯滿目，包括鋁箔包、罐裝飲料、餅乾、泡麵和零食等，多到他翻閱整整5頁截圖才看完，總消費金額甚至高達2426元。

防疫宅在家，有客人半夜一次下訂2000多塊的飲料和零食，讓外送員超傻眼。（圖／臉書_外送員的奇聞怪事）

防疫宅在家，有客人半夜一次下訂2000多塊的飲料和零食，讓外送員超傻眼。（圖／臉書_外送員的奇聞怪事）

但機車代步的原PO一看，立馬氣到拒單，並直呼「接到這種單，真的很不好意思我真的無法幫你送，不得不回報車損休息無法送，小弟也想順便讓大家看看人的恥度到底可以多大。」

防疫宅在家，有客人半夜一次下訂2000多塊的飲料和零食，讓外送員超傻眼。（圖／臉書_外送員的奇聞怪事）

防疫宅在家，有客人半夜一次下訂2000多塊的飲料和零食，讓外送員超傻眼。（圖／臉書_外送員的奇聞怪事）

此文一出，隨即引發同行共鳴，一個個跳出來痛批該消費者實在太糟蹋人，並疾呼「客人是故意的，他知道這種沒人要載，所以是訂好玩的」、「凌晨3點叫這些量？是要中元普渡拜拜用吧」、「重量42公斤，叫他自己用摩托車載看看，以為外送員都開貨車嗎」、「太誇張！真的是把外送員當貨運司機」、「光是等人員撿貨就飽了」、「很多客人為了省運費，殊不知超過1000的根本沒人要送」、「我上次是4桶6公升桶裝水」、「你是熊貓，不是黑貓」。

防疫宅在家，有客人半夜一次下訂2000多塊的飲料和零食，讓外送員超傻眼。（圖／臉書_外送員的奇聞怪事）

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)