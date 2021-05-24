效力美國職棒大聯盟巨人隊高階1A尤金翠玉的旅美棒球好手鄧愷威，今天先發主投5.0局，飆出11次三振，僅掉2分責失分，無關勝敗，尤金翠玉也以3比2險勝天使高階1A三城砂塵暴。

鄧愷威此役先發上陣，3局下挨一支陽春全壘打，4局下則被對手2支安打再失分，另外也出現過2次四壞保送，總計被敲3安打掉2分，退場時球隊1比2落後，後來7局上尤金翠玉打者岡薩雷茲（Jacob Gonzalez）在壘上有人時適時敲出中外野方向安打，護送兩位隊友回本壘得分，尤金翠玉也後來居上獲勝，鄧愷威此次先發無關勝敗，賽後自責分率來到4.58。

隸屬響尾蛇高階1Ａ希爾斯伯勒蛇麻草的投手林凱威，今天對藍鳥隊高階1A溫哥華加拿大人中繼1.2局，被敲2支安打掉2分，1分為自責分，另有1三振、1保送，自責分率14.40，希爾斯伯勒蛇麻草也以4比5飲恨。

至於低階1A出賽的野手陳聖平，今天先發擔綱第3棒、指定打擊，上打擊區4打數無安打，被三振2次，不過所屬的響尾蛇低階1Ａ5比2擊敗運動家低階1Ａ。

(中時 )