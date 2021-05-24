國內疫情續燒，外資又轉小賣超、權王腿軟，航運領傳產乘風破浪，大盤守住16300關。台股集中市場上周五在電金傳齊心挺升，加上外資轉買下，不畏疫情續升，攻回16300關，惟今日權王台積電(2330)疲態顯露，電子權值軍團也顯得意興闌珊，所幸航海王仍持續乘風破浪，輔以紡織、造紙、電機等傳產股群起呼應，終場大盤仍收漲36.23點，為16338.29點，總成交值4229.66億元。

籌碼面，今日外資轉小幅賣超1.359億元，投信買超16.7393億元，自營商買超13.8661億元，三大法人買超29.24億元。技術面，5日RSI為56.28，10日RSI為47.91；9日K值為57.66，9日D值為44.18；20日乖離率為-1.91。

分析師表示，台灣疫情爆發後，近兩周來台股進行修正，融資最高大減700億元左右。基本上大盤震盪幅度大且資金快速輪動，處於跌深個股輪漲的情形，國內疫情何時能夠降溫，後市仍有待觀察，投資人對手上持股需汰弱留強，留獲利大好且本益比低的基本面強勢股。

盤面上，航運成交比重再度超車電子，長榮(2603)、萬海(2615)、陽明(2609)等揚帆疾駛，成為今日多頭主帥；面板雙虎的群創(3481)及友達(2409)開低走高，帶動彩晶(6116)隨之揚升；紡織類股的集盛(1455)、南紡(1440)等紛紛亮燈漲停，表現奪目。

分析師表示，目前外資多空不明、時買時賣，對盤勢也缺乏一致性看法，整體而言，盤勢仍大致處於跌深個股輪漲的狀態，且在資金快速輪動下，預期將持續震盪一段時間。目前左右盤勢最大變數仍在國內疫情，建議投資人暫時先冷靜觀望，等待盤面冷卻、疫情穩定、當沖量能下降後，尋找股價具吸引力且企業獲利前景看升的企業，進行中長線布局；至於標的部分，目前電傳各擁投資機會，電子股主要聚焦受惠漲價題材的IC設計、5G等半導體相關產業鏈，傳產則以民生消費投資主軸，並可伺機參與鋼鐵、航運等週期性產業的投資契機。

(時報資訊)