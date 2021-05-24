影像感測器需求強勁，亞泰(4974)持續進行擴產，預計第3季設備將裝置完成，屆時年產能將達3800萬套，亞泰總經理吳淑品表示，目前產能滿載，訂單能見度已達第3季，營運展望樂觀。

亞泰影像今天參加櫃檯買賣中心業績發表會，亞泰影像為全球第2大影像感測器模組廠，其產品影像感測模組由感光晶片Sensor、光源(導光體)、透鏡、電路板與光學機架構而成，由於具備掃描、辨識、檢查及儲存傳訊功能，廣泛應用於噴墨式/雷射多功能事務機、掃瞄器、影印機及儲存傳訊裝置，其中又以多功能事務機及掃瞄器居多，目前全球前五大品牌客戶有4家為亞泰客戶，亞泰亦開發掃地機器人掃描模組，為知名掃地機器人品牌廠供應商。

線上教學及居家辦公需求自去年延續至今，亞泰業績也維持成長趨勢，今年第1季稅後盈餘為9283萬元，每股盈餘為1.28元；累計前4月合併營收為13.57億元，年成長22.76%。

吳淑品表示，亞泰影像擁有光機電整合能力，並連結半導體封裝製程，藉由優異的品質管控系統可以大量生產CIS模組，滿足客戶各種需求，公司除持續擴大營運規模，亦積極進行產品多角化經營，希望為公司增添成長動能。

亞泰共有大陸深圳及緬甸兩個廠區，其中大陸廠約佔60%，緬甸廠約佔40%，由於客戶訂單強勁，亞泰影像上半年產能滿載，公司也規劃1.5億元到2億元資本支出擴產，設備預計第2季陸續進駐，第3季安裝完成，屆時年產能將由目前的3200萬套增加至3800萬套。

(時報資訊)