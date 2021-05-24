受到全球經濟成長敏感的股票領漲推進，日本股市周一收漲。而美國樂觀的工廠活動數據，帶動道瓊在上周五上漲。

周一日經225指數收漲46.78點或0.17%，為28364.61點。東證一部指數漲8.35點或0.44%，為1913.04點。

美國五月工廠活動加速，顯示美國國內需求強勁，讓道瓊上漲。岩外證券(IwaiCosmo)研究經理表示，道瓊上漲之後，投資人對於全球經濟成長有了新看法，也讓航運股和汽車股表現強勁；但是眼前仍有許多不確定性，這種上漲趨勢可能持續不久。如果經濟成長快速，聯準會可能縮減購債規模，將拉低股市。

海運股漲5.31%，漲幅最大；次為航空股漲2.70%。

豐田汽車漲1.05%，連續第二個交易日創下歷史新高；本田汽車和日產汽車分別上漲1.51%和0.89%。

與日本國內經濟相關的周期性股票拖累了日經。日本在上周五擴大了緊急事態範圍，涵蓋到沖繩；而大阪也面臨染疫數的上升。

零售商Front Retaily跌2.02%；丸井集團跌2.31%；三越控股跌1.26%。

(時報資訊)