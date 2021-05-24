嘉義市濟世中醫診所。（截圖自網路）

嘉義市長黃敏惠公布來確診者足跡。（廖素慧攝）

嘉義市今天新增兩例確診案4464、案4645均為新北市來嘉，足跡分布嘉義市先期交通轉運中心、興業東路興加臭豆腐於店內用、林森東路濟世中醫診所、民權路全聯、港坪風雨球場外圍人行道等熱點。

市府公布案4464為居住在新北市50多歲女性，5月15日搭國光客運於15：00-16：00間抵達嘉義市先期交通轉運中心（全程戴口罩），由親友開車接送，18：08-18：36至本市保安一路明益嬰幼玩具館（有戴口罩），18：51-19：26至興業東路興加臭豆腐於店內用餐；5月18日19：00-20：00至林森東路濟世中醫診所就醫，個案、診所醫護人員及候診民眾均有佩戴口罩；5月20日20：48-21：07至民權路全聯福利中心（全程戴口罩），本案已匡列8名接觸者且進行居家隔離，都是本案南下期間同住親友。

案4645為居住在新北市60多歲男性，5月20日自行開車由新北市南下嘉義市親友家中，途中未停留、未外食，5月21日上午8：00-9：00步行至本市港坪風雨球場外圍人行道散步，5月21日因有發燒症狀及北部活動史，自行開車至醫院採檢就醫，於5月24日確診。本案已匡列1名接觸者並進行居家隔離。

市府表示，有關公布的店家都已全面完成消毒，濟世中醫診所自主性休診至5月31日、興加臭豆腐店亦自主暫停營業1個月，上述足跡店內人員都須進行自我健康監測。

(中時 )