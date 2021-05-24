弘光科大學生設計KUSO防疫標語圖文，用手機轉發相互提醒。（弘光科大提供／陳淑娥台中傳真）

弘光科大學生設計KUSO防疫標語圖文。（弘光科大提供／陳淑娥台中傳真）

弘光科大學生設計KUSO防疫標語圖文。（弘光科大提供／陳淑娥台中傳真）

國內新冠肺炎疫情嚴峻，弘光科大6個系學會為了防疫，製作專屬年輕人的防疫標語，搭配圖文、布條、海報張貼，最近學生間互傳提醒彼此注意防疫。KUSO標語50個包括「口上無罩、死神微笑，口上有罩、年年日照」、「令人無法自拔的，除了愛情還有口罩」、「75度的酒精比高粱更能燃燒你的心」，輕鬆詼諧，讓人一看就懂。

弘光科大學務長張嚴仁表示，因應疫情升溫，社區感染風險增加，學校擬定各種防疫措施，除了全校改採遠距教學外，之前健康管理事業系、老人福利與事業系、化妝品應用系、文化創意產業系、資訊管理系、資訊工程系等6個系製作各種特色防疫標語也派上用場。

健管系大三學生梁丞志表示，設計防疫標語以防疫為準，而且要達到效果， 50個屬於年輕人的防疫標語，提醒大家確實做好防疫。資工系大三學生陳昱辰則說，特意挑選年輕人喜歡的梗圖，加入自己的創意，用誇大詼諧字句凸顯防疫重要性，又能輕易傳達出重點。

「你知道我喜歡你哪一點嗎？離我遠一點！」這句就是提醒在防疫期間，記得保持社交距離，避免群聚；「若隱若現最難耐，粉紅口罩我的愛」，搭配漫畫卡通男主角拿著粉紅色口罩圖樣，提醒大家口罩戴好、戴滿；「狼若回頭，不是報恩就是報仇，我若回頭，就是叫你要勤洗手」，這句則套用網路上超狂的「8＋9」霸氣語錄，提醒大家注意；「注意防疫，別再失憶」這句，則是押韻雙關語。

「酒精噴一噴，病毒全進墳」、「妝花一時，傷肺一世」、「退一步，就是最好的保護」、「背對背不能擁抱，但是可以戴口罩」、「口罩戴我口，防疫零破口」，這些防疫標語圖文也用LINE、IG傳送，幽默提醒大家隨時落實防疫。

(中時 )