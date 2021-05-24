指揮中心今在記者會上表示，發現有境外IP假冒「自由時報」在推特帳號散布，疑似萬華有大量肺炎遺體集中焚燒的假新聞，指揮中心提醒民眾，不要散布假訊息，目前檢警已介入調查中。對此，綠委王定宇直言，今早發現PTT八卦版湧入偽造疾管家對話，他已經要求相關單位儘速查處，對於王定宇的發言，批踢踢網友譏諷，怎麼有臉說別人。

王定宇今（24日）在臉書發文表示，繼偽造「自由電子報」散播假消息後，現動到防疫重要資訊平台「疾管家」，他們偽造疾管家對話，然後在用這個偽造對話，交棒給PTT、臉書等社群平台發動攻擊，要求大家封鎖這個已經有超過700萬用戶的官方防疫平台。例如PTT八卦板，今天上午10點後，就開始狂洗，鼓吹大家移除或封鎖衛福部疾管署帳號，一連超多篇，然後告訴你「疾管署發的是假訊息」，某些政黨粉、政治人物粉的群組也直接捲入。

對這些影響防疫安全和國家安全的認知作戰攻擊行為，王定宇直言，已經要求相關單位儘速查處，這些「認知作戰」其實很多是由「工具性帳號」在進行，如果點入這種帳號的的頁面，特徵是：幾乎都是轉發文，也沒有真實個資，這些帳號的工作是去各粉專引戰、或是帶風。

王定宇指出，據了解，不管其IP怎麼浮動，還是追的出來，很多是台灣的網路行銷公司，王提醒，對這些「工具性帳號」後面的影響國家安全者，可以依照2019新修訂的國安法2-1、2-2、5-1最重可罰7年以上有期徒刑，併科罰金最高1億（不是王炳中那種輕罰的舊國安法，在修法前的違法行為適用舊法），「你們收錢來擾亂台灣，該看看刑責是否划算吧」。

對於王定宇的言論，批踢踢網友驚呆表示，「我快笑死了，怎綠軍都這種咖，直接抹別人有網軍，結果ID連一個都沒種給，唉，這不就造謠咖」、「你怎麼有臉說別人」、「你自己造謠怎麼不抓？」「完了，PTT被抓到小辮子了，擔心哪天為了大局，疫情期間關站」、「謝謝黨，把PPT關掉的不是KMT，而是DPP」、「直接不演了」、「哈哈哈！夢疫苗、假內宣94讚」、「大家快投誠辦黨證，不然要被清算了，好怕」、「民怨沸騰的時候想打壓民怨，在古代可是只有昏君才做喔」。

批踢踢網友留言。（圖片摘自批踢踢網頁）

(中時新聞網)