金門機場「快篩令」遭中央半夜發稿撤銷，民航站內的快篩門今天上午拆除，縣長楊鎮浯到場巡視大發雷霆，痛罵「七早八早是要拆給誰看？」國民黨女戰神、金門立委陳玉珍也相當關注此事，她更直接前往中央流行疫情指揮中心，與指揮中心發言人莊人祥面對面溝通有關衛福部撤銷金門設立快篩站公告的問題。

指揮中心莊人祥向陳玉珍解釋，撤銷金門設立快篩站公告事基於兩點：第一、金門縣政府雖有來函說要設立快篩站，但卻缺乏篩檢後之後端完備安置計畫。第二、因快篩存在有「偽陽性」問題，後續仍須進行PCR核酸檢測，若直接以快篩來限制跨縣市人民進出之管制作為，恐怕徒增民眾恐慌與不安。

基於以上兩點，指揮中心說明將儘速召開專家學者會議，針對赴離島之入境計畫，提出一致性的作法。

陳玉珍也提出要求，第一、離島醫療量能不足是不爭的事實，離島居民擔憂入境旅客帶來新冠肺炎病毒恐懼更大，指揮中心不能以「掩耳盜鈴」的方式，認為不快篩就沒有任何問題來帶過，若要召開專家學者會議討論，也請儘速於3日內召集並討論出結論，給離島的地方政府一個作法與答案。

第二，陳玉珍建議指揮中心召開專家學者會議時，應考量所有國內線搭機旅客，也應比照國際線，填寫「健康聲明書」，以利後續實聯疫調。另外現行國內線通關檢查身分證件時，也應設置健保卡連線系統，導入具感染風險民眾追蹤管理機制資訊，對於有註記為居家隔離、居家檢疫、自主健康管理或是有前往熱區的民眾，能提早篩檢出來，避免這些民眾前往離島，以降低離島疫情擴散之風險。

(中時新聞網)