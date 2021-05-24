國內疫情升溫，本土確診案例已達數千例，指揮中心也提升全國疫情警戒至第三級，更呼籲所有民眾非有必要的事，千萬不要出門，近來都待在家防疫的藝人寶媽，似乎因為一直看新聞台播放疫情相關新聞，導致恐慌症發作，讓人相當擔憂她的近況。

寶媽日前在臉書PO出食材照，透露家裡的物資夠她一個人渡過一個月，更呼籲大家都要正面面對疫情，千萬別過於恐慌，沒想到近來宅在家防疫的她，似乎靠著看新聞報導打發時間，不過卻透露開始覺得有點喘，推測疑似恐慌症找上門來了，讓她開始覺得驚慌失措，也趕緊向臉書廣大網友求救：「我是不是不能再看新聞台了」。

對此，演藝圈好友紛紛留言為她加油打氣，像是「台灣最美麗歐巴桑」陳美鳳表示：「新聞一直在重播，轉別台看看喔，期待疫情趕快過去，我們好好聚聚」，唐從聖則希望她別看新聞，改上YouTube看一些快樂視頻，才能砍掉心中的亂源，李明川則透露自己一天頂多看一次，以找到讓自己心理舒服的方法為主，黃小柔則要她別看新聞去追劇，不然視訊聊天也是不錯的選擇。

寶媽數個月前到醫院回診，曾表示：「關關難過關關過，我哭了，第一次這麼無助，一路坐車回家一路上哭，謝謝大家的關心」，接著強調「6個月後再來」，透露出身體檢查報告雖過關，仍得定期追蹤不能鬆懈，不過當時曬出眼眶泛紅的自拍照，讓所有網友心疼不已。

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防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)