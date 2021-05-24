東區老大七六人與老八巫師在24日開戰，TNT球評「惡漢」巴克利(Charles Barkley)擔任賽事講評，沒想到他上半場居然被發現坐在沙發上呼呼大睡，這場比賽這麼無聊嗎？中場時間巴克利還若無其事地開始講評，稱讚七六人的防守真棒。同台的「俠客」歐尼爾(Shaquille O'Neal)忍不住吐槽說：「他根本沒看比賽啊」老巴還想裝傻：「你說誰？」歐尼爾說：「你啊！我有證據的。」

Shaq caught Chuck sleeping during the first half 😂 pic.twitter.com/zc3Rnh1ycn — NBA on TNT (@NBAonTNT) May 23, 2021

歐尼爾立刻端出偷拍的影片，巴克利當時就坐在沙發上動也不動，頭上還掛著耳機。主持人EJ緊急更正問題：「就你醒著看到的部份，你對比賽有何看法？」老巴尷尬地說：「我累了嘛，我昨天拍了一整天的廣告，所以有點累了。」

大欺小的比賽本來是很無聊的，但巫師此戰頑強抵抗，最後關頭是巫師韋斯布魯克(Russell Westbrook)失誤拱手讓出勝利。根據巴克利所說，七六人成功防守了得分高手畢爾(Bradley Beal)與韋斯布魯克。其實畢爾投23中13砍下33分，還有10籃板與6抄截，看起來並沒有被守住的樣子。

話雖如此，NBA單日就有很多場季後賽，巴克利若不找機會補充體力，無法應付這麼長時間的折騰。網友也笑說難怪巴克利常常預測都不準。

今年4月，歐尼爾自己也在看比賽的時候睡著，他睡得比巴克利更香，老巴好歹是坐著，歐尼爾是半躺下去了。當時他的老友韋德(Dwyane Wade)也在，韋德拿起旁邊女籃球星帕克(Candace Parker)正在吃的葡萄，用來戲弄歐尼爾。韋德說：「他總是在睡覺啦。」

(中時新聞網)