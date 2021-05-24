南庄田美堰下方有伏流水露頭，自來水公司已將水抽回田美堰利用。（謝明俊攝）

南庄田美堰下方有伏流水露頭，自來水公司已將水抽回田美堰利用。（謝明俊攝）

南庄田美堰儲水透過大南埔圳輸送至永和山水庫。（謝明俊攝）

苗栗縣水利處在田美堰下方設置抽水機抽用中港溪水。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

水利署將在東興排水道裝設抽水機及輸水管道蒐集尖山下圳水源供應東興淨水場。（謝明俊攝）

水利署將利用尖山下圳蒐集中港溪河床水供東興淨水場使用。（謝明俊攝）

苗栗永和山水庫蓄水量降至2.1％，預測供水天數剩不到2周，苗栗縣政府水利處與自來水公司祭出各種手段抽用中港溪水，涓滴不放，包括在南庄田美堰下游2處設置抽水站，抽取中港溪伏流水及河床存水，並全力趕工尖山下圳臨時輸水管道，期望每天增供3萬6千噸原水給東興淨水場，以解燃眉之急。

由於永和山水庫蓄水量持續探底，苗栗縣政府水利處及自來水公司第3區管理處，多次探勘中港溪沿線，研擬各種取用計畫，苗栗縣長徐耀昌與議長鍾東錦更2度前往南庄田美堰，視察緊急供水計畫。

永和山水庫儲水是透過田美堰攔截中港溪上游水源，經由大南埔圳輸送至水庫儲存，再供給東興淨水場處理後，供應頭份及竹南地區民生及工業用水。田美堰下方有部份伏流水露頭，自來水公司日前開始裝設3根抽水管，將伏流水抽回堰壩內，將水導進永和山水庫，每天可供應3千噸。

縣府水利處另在田美攔河堰下游約150公尺處，設置1部防汛用大型抽水機截流抽取河床水源，抽往大南埔圳進水口，同樣可供水3千噸。

另外，水利署為充分取用中港溪在大埔水庫下游區段的河床水源，將利用頭份尖山下圳輸水至東興排水道的北溝坑溪，再由此抽水送進東與淨水場，目前正在趕工裝置抽水機及輸送管道，預計6月完工後，每天可抽送約3萬噸原水至東興淨水場。

縣長徐耀昌指出，中央災害應變中心決議若水庫集水區累計降雨量未達100毫米以上，自6月1日起，苗栗、台中、彰化地區將延長分區停水時間8小時，提早2小時停水，延後6小時復水，希望鄉親能共體時艱。

(中時 )