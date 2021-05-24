苗栗永和山水庫蓄水量降至2.1％，預測供水天數剩不到2周，苗栗縣政府水利處與自來水公司祭出各種手段抽用中港溪水，涓滴不放，包括在南庄田美堰下游2處設置抽水站，抽取中港溪伏流水及河床存水，並全力趕工尖山下圳臨時輸水管道，期望每天增供3萬6千噸原水給東興淨水場，以解燃眉之急。
由於永和山水庫蓄水量持續探底，苗栗縣政府水利處及自來水公司第3區管理處，多次探勘中港溪沿線，研擬各種取用計畫，苗栗縣長徐耀昌與議長鍾東錦更2度前往南庄田美堰，視察緊急供水計畫。
永和山水庫儲水是透過田美堰攔截中港溪上游水源，經由大南埔圳輸送至水庫儲存，再供給東興淨水場處理後，供應頭份及竹南地區民生及工業用水。田美堰下方有部份伏流水露頭，自來水公司日前開始裝設3根抽水管，將伏流水抽回堰壩內，將水導進永和山水庫，每天可供應3千噸。
縣府水利處另在田美攔河堰下游約150公尺處，設置1部防汛用大型抽水機截流抽取河床水源，抽往大南埔圳進水口，同樣可供水3千噸。
另外，水利署為充分取用中港溪在大埔水庫下游區段的河床水源，將利用頭份尖山下圳輸水至東興排水道的北溝坑溪，再由此抽水送進東與淨水場，目前正在趕工裝置抽水機及輸送管道，預計6月完工後，每天可抽送約3萬噸原水至東興淨水場。
縣長徐耀昌指出，中央災害應變中心決議若水庫集水區累計降雨量未達100毫米以上，自6月1日起，苗栗、台中、彰化地區將延長分區停水時間8小時，提早2小時停水，延後6小時復水，希望鄉親能共體時艱。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。