世界衛生大會今天舉行，我國未能獲邀。我13個友邦已分別向WHO幹事長譚德塞，提出標題為「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」的提案，要求列入WHA議程討論，WHO已列入議程「補充項目」。日本台灣交流協會代表泉裕泰今天也透過臉書，對台灣始終不能以觀察員身分參與WHA表示很痛心。

第74屆世界衛生大會24日以視訊方式召開，外交部發言人歐江安表示，我友邦一向不遺餘力支持我國國際參與，並以各種多元方式積極協助，例如提案、致函世界衛生組織（WHO）幹事長、在WHA會議中為我國執言等。

此外，友邦也透過政府高層公開發言及在媒體發聲，以及立法部門通過決議或聲明，為台灣爭取參與WHA營造更大的國際支持聲量。她說，外交部感謝並尊重友邦以各種具體行動協助我方參與WHA。

今年我國友邦貝里斯、史瓦帝尼、瓜地馬拉、海地、宏都拉斯、馬紹爾群島、諾魯、尼加拉瓜、帛琉、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及吐瓦魯以WHO會員國身分，分別向譚德塞提出標題為「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」（Inviting Taiwan to participate in the World Health Assembly as an observer）的提案，WHO已據以列入議程「補充項目」（supplementary item）。

巴拉圭重申，堅定支持台灣參與WHO及WHA，巴國政府也為我方致函WHO幹事長，呼籲邀請台灣以觀察員身分出席本年WHA。歐江安指出，台灣與巴拉圭邦誼穩固友好，兩國基於民主、自由、人權等共享價值，長期以來在雙邊及多邊領域密切合作，相互扶持，共同為兩國人民福祉及國家永續發展齊心努力。

泉裕泰今天透過臉書表示，自2019年10月他到台灣就任台北事務所代表以來，WHA已召開3次，然而台灣始終不能以觀察員身分參與WHA，「我感到很痛心」。

他說，WHO的憲章明載，所有人能享有最好的健康水平是WHO設立的宗旨。現在台灣也面臨封鎖疫情的新挑戰。在此時，不能遺漏2300萬的台灣人，國際社會更應團結一致，合作無間。 「我們今後也將繼續支持台灣以觀察員身分參與WHA」。

(中時 )