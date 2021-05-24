金融業確診再添一例，遠東商銀南京東路分行行員於5月22日居家隔離期間，經衛生主管機關通知確診新冠肺炎。遠銀表示，於5/20接獲該行員居家隔離通知時，即於當日完成該分行行舍的全面清潔消毒作業，該分行其他同仁則全部實施居家辦公及自主健康管理。

遠銀也指派護理師每日關懷受影響員工之健康狀況，及提供防疫衛教資訊，另安排專業醫師線上提供諮詢，相關防疫管理措施及環境消毒衛生，均依標準程序進行，並主動關懷該行員期間內可能接觸過之客戶，提醒自主監測健康情形，以保護客戶及同仁的安全。

遠銀南京東路分行營運維持正常，目前由總行調派後備人力處理，客戶仍可至該分行辦理金融業務，或可至鄰近的松江分行（臺北市松江路59號）辧理。

遠銀強調，強化落實各項防疫措施，包括實施異地備援辦公、居家辦公及人員分流等，力保維持銀行正常營運及服務不中斷，並要求同仁管理自身與家人健康，若有不適儘速就醫及回報公司，期以與政府及全民攜手抗疫，共度艱難時刻。

(中時 )