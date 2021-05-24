北埔大坪溪入夏後吸引民眾消暑戲水，鄉公所已在北埔冷泉吊橋和拱橋拉起黃色管制線，公告暫停開放到6月8日，請遊客不要進入。（羅浚濱攝）。

持續乾旱，新竹縣各溪流水量劇減，往年5月有一大片瀑布景象的北埔冷泉，消失的只剩1小條，鄉公所為了防疫避免群聚，「超前部署」公告北埔冷泉地即日起暫停開放至6月8日，縣府交旅處長游志祥指，縣內各暫停營業場所，目前仍按政府規定在5月28日後解禁。

北埔大坪溪的北埔冷泉，往年5月雷雨季都是水量豐沛，每到假日及暑假期間都吸引很多民眾前來戲水，可在瀑布下沖，也能在冷泉池戲水、泡腳，從冷橋吊橋以下流域更可在溪中游泳，因不時傳出溺斃意外，為新竹縣消防局公告的危險水域之一。

水公司在北埔冷泉上方設有兩個取水口，引進簡易自來水廠，提供北埔鄉民生用水，由於持續乾旱，大坪溪水量劇減，冷泉瀑布也只剩下1小條，但還是擋不住民眾前來戲水消暑。

北埔鄉公所秘書曾能穎表示，民眾到北埔冷泉戲水或游泳，跟在游泳池一樣不會戴口罩，在目前新冠肺炎疫情持續升溫下，經鄉長莊明增與相關主管討論後，確定北埔冷泉暫停開放到6月8日，避免出現防疫破口。

曾能穎說，北埔冷泉的吊橋和拱橋目前都已拉起黃色管制線，禁止遊客進入，並請警方加強巡邏，儘管是在山區也還是要戴口罩，適時勸導戲水民眾離開。

縣府交旅處長游志祥說，目前縣內六福村、小叮噹、尖石五峰露露區業者、北埔老街和內灣老街商家及縣府公告28種營業場所都暫時停業到28日，各鄉鎮的步道並沒有管制，民眾還是可以前往休閒。

游志祥指出，民眾不論在戶外何處休閒，都要做好個人防疫措施，並且一定要佩戴口罩，若勸導不聽，依違反傳染病防治法相關規定，可處3000元以上1萬5千元以下罰鍰，不要和自己的荷包過不去！

(中時 )