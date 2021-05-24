自中央宣布防疫警戒升至第三級以來，全國各縣陸續決定餐飲店一律禁止內用，國內四大超商也配合政策，自18日起，全面停止內用服務，全都將椅子置於桌子上，可是還是有客人不顧疫情嚴竣，買了東西後，仍然在店裡脫掉口罩「立食」，畫面被路過民眾拍下來傳上網，引發網友大罵：「什麼時候了怎麼都講不聽」，還看到機車店店員脫下口罩，群聚在門口聊天。

從民眾拍到的「脫罩立食」影片來看，地點疑似在台北觀光夜市通化街的附近，畫面中明明超商已經把店內的椅子放在桌子上，但一名老翁買了東西之後，還是站在桌子前拉下口罩，吃起冰淇淋，而且桌上還擺著一份已報紙，吃完冰淇淋竟悠閒地繼續看報紙，讓拍攝的民眾當場看傻眼。

更讓拍攝者生氣的是，目擊超商有人立食後，走沒幾步又看到一家機車行，因為沒有生意上門，員工就聚集在門口聊天，且其中只有一人有戴口罩，讓他不禁想罵，政府不斷勸說要戴口罩、不要群聚、不要內用，可是卻還是有人心存僥倖違規，破壞大家的防疫努力。

事實上，為了防止民眾在店內「立食」與逗留，國內四大超商除了把店內椅子擺放到桌子上，有超商乾脆內用區拉上繩索，不讓民眾越雷池一步，可是還是防止不了少數不守規定的民眾。

(中時新聞網)