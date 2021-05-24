大陸知名鋼琴家郎朗與小他12歲的德韓混血鋼琴家吉娜愛麗絲（Gina Alice），在今年一月喜迎兒子出生，幸福升格當新手爸媽，吉娜愛麗絲坐完月子、調養好身體後，她也陸續回歸螢光幕，吉娜愛麗絲近日則身穿櫻桃圖案的小洋裝登上綜藝節目，吉娜的產後綜藝首秀就以好身材讓外界看傻眼。

26歲的吉娜愛麗絲以一襲貼身的櫻桃圖案小洋裝，登上陸綜《天天向上》，洋裝的U形低領和貼身設計，讓吉娜愛麗絲好身材被看光，她的纖腰、細手和一雙鳥仔腳全都露，S身材曲線超不科學，吉娜天生麗質、舉手投足超俏麗，怎麼樣也不像是才剛生完寶寶。

吉娜愛麗絲的產後首秀，就以好身材驚呆外界。（圖／取材自天天向上微博）

吉娜愛麗絲也在節目分享媽媽經，升格當新手媽媽的她開心喊：「幸福感爆棚」，同時，吉娜也透露，當媽媽其實很辛苦，需要24小時都在工作，也讓吉娜愛麗絲直呼：「我真的從心裡就非常地尊敬所有的媽媽們」。由於吉娜和郎朗都是鋼琴家，外界也很好奇孩子的音樂天賦，對此，吉娜表示，她和郎朗會彈鋼琴安撫孩子，兒子也會跟著音樂節奏動手。

吉娜愛麗絲的產後狀態極佳，而她日前曬出兒子出生滿100天的百日宴時，吉娜臉蛋依舊俏麗、皮膚白皙，穿著V領短袖洋裝的她，微微露出白嫩鎖骨，手臂相當纖細，吉娜愛麗絲產後狀態恢復得極好，整個人看起來不像剛生完寶寶的產婦。

吉娜愛麗絲曬兒子的百日宴照片分享喜悅。（圖／取材自吉娜愛麗絲微博）

(中時新聞網)