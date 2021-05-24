玉山金控今日召開法人說明會，首季淨手續費收入52.7億元，較去年同期成長4.9％，其中銀行財富管理淨手收25.0億元，較去年成長3.8％，均創下歷年單季新高，承銷、證券經紀等業務的手續費亦大幅成長。玉山專業的理財團隊透過長期穩健的資產配置，持續為顧客在波動劇烈的市場中創造價值。

玉山金控公布2021年首季營運概況，玉山金控首季自結淨收益 137.0億元，稅後淨利52.1億元，較去年同期增加14.6％。首季每股稅後盈餘(EPS) 0.41元、股東權益報酬率(ROE) 11.28％、資產報酬率(ROA) 0.71％。累計1~4月之自結稅後盈餘70.6億元，較同期增加15.0％，EPS為0.56元。

放款業務方面，在全球供應鏈重組的大環境下，企業擴大在台投資，整體投資及出口都有很好的表現，帶動放款較去年同期成長9.0％；中小企業放款成長15.0％，玉山銀行協助中小企業成長茁壯，連續16年榮獲「信保績優總行獎」，也連續4年獲海外信保基金頒發「總送保融資金額優等獎」，以完整的跨境金融服務，協助台商拓展海外業務。放款規模增加的同時，玉山審慎管理授信資產品質，截至3月底，玉山銀行的逾期放款比率(NPL)為0.19％，逾期放款覆蓋率649.4％。

玉山表示，疫情加速驅動了數位與ESG兩大趨勢，在數位方面，玉山在疫情期間推出便利的零接觸金融服務，包括手機號碼轉帳功能，並首創外幣匯入大額線上解款，提供顧客創新又安全的數位金融體驗。疫情使顧客對於數位需求快速增加，自去年初以來，玉山行動銀行服務使用人數增加逾3成，今年更有超過75％的基金申購、信貸申請案件、外匯交易均是在數位通路上完成。

為深化數位客群經營，玉山數位品牌e.Fingo整合線上金融服務，結合會員經營推出一系列活動，包括進行指定功能可獲得e.Fingo點數，以及連結社群的團隊任務，隊員進行線上換匯等交易均可獲得任務積分，積分超過門檻亦可快速累積e.Fingo點數，所獲得e.Fingo點數除可兌換各項商品票券，還可折抵外匯手續費或將點數移轉給親友，讓金融交易增添社群連結與遊戲化元素。

在ESG趨勢方面，各國政府及企業均高度重視氣候變遷議題，玉山金控陳美滿總經理表示，玉山響應國際趨勢，今年成為亞洲首家金融企業宣布以1.5°C為減碳路徑加入科學減碳目標(SBT, Science Based Target)，國際知名的永續評鑑機構Sustainalytics，亦評比玉山的ESG表現為全球前1％，也是台灣表現最好的金融機構。

(中時 )