【旅遊經 編輯部報導】

目前臺灣疫情還處於嚴峻，因應中央政策，許多景點紛紛停止對外開放，其中包括臺北市立動物園也暫時閉園，在安靜的園區裡，動物們似乎也發現了氛圍有點不一樣，紛紛出現平時不會出現、較靠遊客面的區域活動，就連平常最難見到的雲豹，都大膽走到遊客步道的鋼琴絲前，而一向敏感的草食動物們也放下戒心，悠閒地到活動場中央走動休憩。這陣子防疫期間，園內員工都配合分區、分組上班、規劃不同組別人員上下班路線、減少群聚機會，妥善照顧各區動物們的基本生活福祉。

動物園為了降低員工群聚風險，已安排好讓同仁分流分區上下班，保育員們更是嚴格執行分組上班，兩組保育員互不見面、上班方式採變形工時，同時也掌握曾跨區培訓的人力，以便隨時因應萬一有同仁確診時，同一組的保育員被隔離，而出現人力短缺問題，這時可由培訓過的同仁進行遞補，協助照護不同區的動物，即便在人力調整的情況下，也要確保動物們基本的生活福祉。

由於國外曾出現多起動物感染新冠病毒的案例，保育員們除了在工作期間全程戴口罩，每進到一個動物欄舍都要嚴格執行消毒雙手、腳踩消毒水的步驟，不能有絲毫馬虎。獸醫們也盡量減少與動物接觸機會，在發布疫情第三級警戒後，一律取消動物例行健檢，減少人與人、人與動物之間不必要的接觸機會。動物園也利用園區空無一人的時機，進行環境清理、植栽修剪，對動物園進行全面「體檢」，找出需要改善的部分並修正。

封園期間，連平常最難見到的雲豹，都大膽走到遊客步道的鋼琴絲前

大河馬愜意地將屁股坐在水池底、把臉靠在玻璃上，喬到舒服的姿勢泡水消暑臺北市立動物園封園多日，封園的這段時間，少了遊客熙熙攘攘的聲響，平時躲藏在樹木棲架後的動物也紛紛放下戒心出來露面，如：平時不見「豹」影的雲豹，居然放膽靠近遊客步道，甚至威嚇工作人員；花豹輕鬆地趴在最靠近遊客面的仿岩上休息；生性敏感的草食動物們，也輕鬆的走到活動場中央活動筋骨；大河馬愜意地將屁股坐在水池底、把臉靠在玻璃上，喬到舒服的姿勢泡水消暑。園區裡少了遊客的熱情，頓時安靜了下來，但也正因為減少了聲音的干擾，保育員發現動物們顯得更自在放鬆，牠們好似也感受到，園區的氣氛與平時不同！

圖片：台北市動物園提供

(中時新聞網)