周一美元仍在3個月低點附近徘徊，投資人削減了稍早前對聯準會可能很快縮減激勵措施的押注，儘管市場並未完全相信美國的通膨壓力只是短暫現象。

美元指數徘徊在90.045，僅略高於上周五創下的3個月低點89.646。

聯準會上周發布的4月政策會議紀要顯示，因擔心持續好轉的經濟挹注更多資金可能推升通膨，部分決策官員認為可能有必要開始討論縮減購債規模。

但由於聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）此前一再重申現在還不到討論縮減量化寬鬆（QE）措施的時候，許多投資人認為距離該央行真的出手調整政策，可能還有數個月之久。

巴克萊資深貨幣策略師Shinichiro Kadota表示，通膨數據相當強勁，但零售銷售額可能開始放緩，且經濟前景取決於財政政策，而財政政策仍具不確定性。

白宮上周五宣布其大規模基建支出規模將從原先的約2.3兆美元降至1.7兆美元，但共和黨人仍不買單，認為雙方的認知差距仍然過大。

通膨加劇已經成為市場最擔憂的事，投資人將密切關注美國本周五公布的個人消費支出（PCE）數據。這項數據被視為是本周市場將面臨的最大考驗之一。

周一歐元大致持平於1.2179美元，仍低於上周三觸及的3個月高點1.2245美元。

分析師表示，歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）上周五表示，現在討論縮減該央行的1.85兆歐元緊急購債計畫仍為時過早，此番發言使歐元承壓。不過，對歐洲解封的樂觀情緒持續升高，使歐元和其他歐洲貨幣獲得支撐。

至於波動劇烈的加密貨幣市場，根據Coin Metrics報價，比特幣目前跌逾2%，報35,817.95，稍早前一度跌破3.2萬美元，最低曾觸及31,107美元。

在美國電動車大廠特斯拉宣布將暫停接受比特幣購車，以及中國宣布將加強整頓比特幣交易後，加密貨幣已數度暴跌。

(時報資訊)