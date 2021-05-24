受到對後疫情時期的通膨擔憂，南韓股市周三出現連三跌。韓元兌美元下跌。
周一南韓KOSPI指數收跌12.12點或0.38%，為3144.30點，為連續第三個交易日的下跌，交易金額約11.5兆韓元(約102億美元)。外資淨賣2380億韓元，散戶淨買1770億韓元，機構投資人淨買510億韓元。
由於通膨的加速可能削弱對風險資產的需求，韓股出現走弱趨勢。
美聯準會最新會議紀要顯示，正在討論縮減資產購買的適當時機。費城聯準會行長Patrick Harker表示，美聯準會不得不盡早討論此事。
首爾股市的科技股和生物股下跌；銀行股和電信股上漲。
多數大型股皆下跌。三星電子跌0.5%；SK海力士跌2.45%。
製藥巨頭賽特瑞恩(Celltrion)跌2.42%，來到26.2萬韓元；三星生物製藥跌0.35%，報85.8萬韓元。
樂金化學跌0.22%；現代汽車則上漲0.22%。
韓元下跌0.1韓元，1127.1韓元兌一美元。
(時報資訊)
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