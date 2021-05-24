COVID-19本土個案持續升溫，指揮中心公布今天新增334例本土、5例境外移入COVID-19個案，另有256例校正回歸上週各日個案。安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期除了國際股市對通膨的擔心外，台灣的疫情變化仍是使台股波動的主因。目前台股本益比已來到約15倍左右，較數月前明顯下降，投資上可在此時汰弱留強，逢低布局基本面佳的個股。今天外資態度持平，小賣1.359億元。

廖哲宏指出，近期市場並無新的題材，加上大量的當沖現象，許多股市表現已有些脫離基本面走勢；加上外資動作忽買忽賣，對盤勢走勢沒有一致明確的態度，使大盤目前仍處於個股輪漲及深跌的狀態，上下震動幅度大且資金輪動快速。

廖哲宏指出，目前對台股企業今年獲利成長仍有信心，不確定因素主要仍在於籌碼面及疫情發展，不過近期的回檔已使融資餘額大幅下降，有利於籌碼面的沉澱與穩定。

在國際股市方面，安聯四季成長組合基金經理人莊凱倫表示，繼美國之後，歐洲國家於第二季開始疫苗施打也開始加速，包括法國、西班牙及義大利等在5月中已接種第一劑施打的人口比例普遍來到接近30%左右水準，其中英國更是來到約50%左右，施打比率明顯高於新興市場國家，也使歐美國家於近期陸續進行解封，開放包括餐廳、博物館等場地及彼此間通航，準備迎接接下來的夏季旅遊商機。

(時報資訊)