劉冠廷飾演的林義陽與王議員深陷火海。（公視、myVideo提供）

林柏宏摔落貨梯井昏迷。（公視、myVideo提供）

陳庭妮、劉冠廷「伶陽CP」猛發糖。（公視、myVideo提供）

公視、myVideo出品的消防職人劇《火神的眼淚》上周六播出第7、8集，平均收視再創2.22佳績，飾演小高的謝章穎被水蒸氣燙傷的橋段更創下收視高峰2.60，持續蟬聯周六戲劇冠軍寶座；劇中陳庭妮飾演的徐子伶向林義陽（劉冠廷 飾）傳訊息直球告白組成「伶陽CP」，讓許多觀眾被閃瞎雙眼，紛紛表示「兩個人好登對啊！」「這段螢幕全是白的」、「觀眾先被閃到OHCA了」。

陳庭妮也笑說「伶陽CP」的組成一切都是有跡可循，她表示：「他們兩個完全是不一樣的靈魂，子伶從小到大的人生都被媽媽束縛著，但羚羊（林義陽）不是，他是一個很自由的靈魂，他碰到任何事情都是直來直往，因為太不一樣了，所以就會漸漸想要去了解他、理解他，再加上劇中所有我最困難、最痛苦的時刻，都是他陪在我身邊給我力量，不知不覺間兩個人的愛情就跟著萌芽了。」劉冠廷也笑著回應：「我也不知道為什麼我都那麼湊巧，每次都能參與到子伶的重大事件，大概就是這一連串的湊巧漸漸的讓我們彼此靠近。

《火神的眼淚》進入劇情高峰，斥資750萬打造，全劇特效、場面最壯觀的火場戲娛樂城大火終於到來，同安分隊隊員們為了打火搶救幾乎全體動員，網友也不斷猜測到底是誰會「領便當」，更開賭盤下注，熱門人選包含溫昇豪、林柏宏、劉冠廷的角色，甚至有人猜全員殉職，也有不少網友哭求導演不要讓同安分隊任何一個人出事，看到第8集尾聲，更多網友都擔心為保護學弟臨時被叫進火場、與「王議員」同時受困火海的劉冠廷是否會因此殉職。

劉冠廷表示：「其實看到王議員在裡面的時候真的覺得命運在捉弄人，內心有很多的感慨，但當下根本管不了那些恩恩怨怨，只覺得一定要把每個生命都帶出去。」首次進入火場拍攝的劉冠廷也分享：「當天拍攝看到現場其實很感動，因為火都是真的一直在燒，場景都不知道什麼時候壞掉，只要一喊卡，整個劇組就2、30個人跑來跑去花費20分鐘重新陳設，每個人都繃緊神經地在完成每一顆鏡頭。」

而第8集中陷入危機的其中一位是林柏宏飾演的張志遠，他因PTSD看到幻覺，跌落貨梯井昏迷不醒。林柏宏透露有收到演員朋友問：「天啊，你自己摔的嗎？」他笑說：「聽到這句話意外的很有成就感，應該是看起來真的摔很慘的意思！」林柏宏說：「事前有為這場戲進行動作訓練，背著超過20公斤重的裝備吊鋼絲我也是第一次嘗試，摔落後還有水位、氣瓶、面罩角度等等的問題需要克服，還記得拍攝當時是冬天，我在水中就這樣泡了好幾個小時，幸好現場備有暖爐，很謝謝整個團隊的用心，讓我非常安心的完成那場戲。」

《火神的眼淚》7、8集首播結束後製作人湯昇榮、李志薔、導演蔡銀娟及演員溫昇豪、陳庭妮、林柏宏、劉冠廷、胡釋安、謝章穎上直播，劇組配合疫情改採線上會議形式直播，讓粉絲大呼很驚喜，演員也在直播中呼籲：「在第一線的醫護、消防員內心的壓力一定都更大，現階段真的需要大家一起互相扶持、互相加油打氣，我們都不孤單，大家的心都在一起！而我們現在能做的就是一邊防疫、一邊不要外出，好好的在家看《火神》，下禮拜的結局一定非常精彩，希望大家跟著劇情，一起去理解這些人的故事。」

製作人湯昇榮提到：「我們在網上看到消防員反饋有熱心店家贈送消防員雞蛋糕，上面還附上卡片寫著『看了火神的眼淚才知道你們的辛苦』，這個舉動非常感動也很激勵人心，期待能夠給消防和軍、警、醫、護更多正面的鼓勵。」製作人李志薔也透露：「最終回的結局非常精彩，每個人生命的難題都會找到出路。也提醒大家，為了避免被周遭爆雷結局，下禮拜記得準時收看公視、myVideo的首播。」而本周大結局播畢後，公共電視、myVideo也將播出1小時的幕後特輯，主創、演員們也將會再次於映後集結線上直播。

myVideo播出至今更已累績超過200萬人給予此劇高度肯定，也有不少粉絲反應Netflix因同時觀看《火神》的線上流量過大導致觀看大塞車，引起網友在社群上求救；而韋禮安的片頭曲〈因為是你〉與江美琪的片尾曲〈繞〉也一起攻上KKBOX即時排行榜1、2名，在各領域都取得佳績。甚至也在許多盜版網站都排行華語劇第一，導演蔡銀娟表示：「很高興在各平台上都取得了漂亮的成績，也很感謝媒體、影評及網友都給了我們高度的肯定，但《火神》是我們劇組夥伴跟演員們用心製作的作品，如果你很喜歡《火神的眼淚》，我們在很多個平台上都有正版授權，懇請大家以收看正版來鼓勵我們台灣的影視團隊。」

《火神的眼淚》本周六（29日）即將播出大結局，娛樂城火場裡，林義陽（劉冠廷 飾）跟王議員（黃迪揚 飾）受困三樓，無處逃脫。火場外的徐子伶（陳庭妮 飾）發現後，連忙爬上氣窗想營救他們。而火場的另一邊，受傷的張志遠（林柏宏 飾）昏迷不醒，邱漢成（溫昇豪 飾）著急萬分，但前來搶救的宋小隊長（元康 飾），在煙霧瀰漫中卻一直找不到張志遠受困之處。眾人都身陷危險的火場裡時，起火商城的老闆與媒體卻頻頻給新任的消防局長壓力，要他趕快下令射水打火，連市長也打電話施壓局長，讓他陷入天人交戰。《火神的眼淚》全劇共10集，每周六晚間9點於公視頻道、myVideo同步首播，myVideo及公視＋也分別將於晚間10點及11點上架新集數；每周日晚上8點於東森戲劇台播出；每周日晚上10點於TVBS歡樂台、TVBS精采台播出。

(中時 )