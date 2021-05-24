台北市、新北市每天都是確診重災區，因應雙北醫療量能恐不足夠，中央流行疫情指揮中心今天緊急協調六區，讓住在集中檢疫所的病患一旦病情加劇，後送時一定會有病房可以住，22縣市都一定要有加護病房作為「專責加護病房」，希望全國都來支援雙北持續增加的病患。

指揮中心公布今日新增之334例本土病例，個案分布以新北市177例最多(以板橋區43例為多)，其次為臺北市99例(以萬華區38例為多)，雙北都是重災區。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，已完成設置專責加護病房的原則，以及集中檢疫所後送醫院的綠色通道建置。設置專責加護病房可有效掌握全國重症收治量能，並落實醫療院所的感染管制。

陳宗彥表示昨天為了讓各縣市收治輕症無症狀者場所，病情有所轉變後送到專責醫院，昨天協調22縣市消防縣市夥伴，都表示這件事情要大家團結支援幫忙。因此建立標準程序，提供每個檢疫場所後送醫院明確給各縣市消防局。

陳宗彥表示，各集中場所的指揮官只要撥打一一九，就會直接發派救護車到後送醫院去，流程已經一併建立起來。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，昨天早會後召開全國醫療調度會議，最後決定中央由醫事司和六區緊急協調轉運中心會合作協助，特別是雙北衛生局作跨區的病房和加護病房的調度，由各縣市指定一定的加護病房與床位來作為專責的加護病房，以及可受調度的中央床位。

羅一鈞表示，由於常常需要做跨縣市的支援協助，因此成立重症調度支援的協助因應雙北持續增加的病患，將要求醫院必須要不能只是因為不在雙北就拒絕釋出病床，不過調度還是要看雙北醫療量能，各縣市醫療量能來調度，以因應雙北每天新增不少的重症患者。

羅一鈞表示，希望集合全國之力協助雙北重症調度，因此昨天醫療會議，決定各大醫院準備10到20張的加護病房，以區域為單位，該區域專門收治確診重症病患，醫師也會有重症專家小組輔導，照顧患者，因為是集中照顧，當中的感控措施，負壓調整，都會有專家現場或是遠距的指導，專責ICU照顧。

陳時中解釋，綠色通道的意思就是只輕症無症狀必須收在集中檢疫所，但透過監測，病情有變化要送到醫院去，這時必須要能保障一定有醫院要來收，所以當區的醫院就必須要保留病床給集中檢疫所需要後送時即時有一個病床，也協調當地的救護單位交通工具要備好。

(中時 )