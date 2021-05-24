為關懷全台灣70多萬名外籍移工，永豐銀行簡化從仲介業者代收移工款項到匯款等作業流程，提供安全且快速到帳的海外匯款服務，並大幅降低匯款成本達4~5成，協助離鄉背井的移工能安心將薪資匯回家鄉。永豐銀行表示，目前已成功為逾11萬名移工完成匯款，為移工提供信賴與溫暖服務，實踐普惠金融。

永豐銀行表示，移工因文化語言差異溝通不易，且工作性質需長時間待在工廠或雇主家中，不易在營業時間到銀行辦理匯款，移工普遍透過合法仲介業者的系統，於完成會員註冊後，由仲介業者協助辦理薪資結匯與匯款。

為提供便利、迅速且安全的移工匯款服務，永豐銀行表示，透過與業者系統串接，從移工輸入匯款資訊、完成繳款到業者確認移工的款項入帳，有效縮短作業時間，並確實完成「洗錢防治」、「法令遵循」等相關風控作業，同時降低匯款成本、加速匯款處理時間，幫助移工快速的把生活費匯回家鄉。

永豐銀行整合防洗、法遵、風控、作業等制定標準化流程，協助仲介業者執行匯款作業，包括審核仲介業者對移工會員應落實KYC（認識客戶）、監控匯款交易應符合AML（反洗錢偵測）規範等，讓移工匯款在符合主管機關規範的同時也能減少作業時間，享有當日匯款、當日到帳的便捷服務。

永豐銀行目前已成功為逾11萬名移工完成匯款服務，未來將持續藉由整合性金流服務、加速匯款作業流程等服務，為移工、仲介與銀行打造完整的金融生態圈，創造三贏局面。

(中時 )