新冠肺炎疫情嚴峻，其染疫的通報定義臨床條件之一為「不明原因腹瀉」；1名女子日前在家中突然感覺腹部不適，接著開始狂拉肚子，而家人們也陸續出現相同症狀，使她擔心是否染疫，後來上網查訊才發現是烏龍一場，原來原因出在她吃的食物，因為她當天將「西瓜」與「韭菜」同時吃下肚，才導致嚴重腹瀉。

1名女網友在Dcard上發文表示，她的父親某天早上買了1顆大西瓜，她立即切開吃下肚後，中午再吃媽媽包的韭菜水餃，結果午餐吃完後開始肚子痛並腹瀉，而家人也陸續出現腹瀉症狀，於是她擔心是否染疫，之後才想到可能與吃下的食物有關，上網查詢後才發現果真為食物中毒。

女子擔心染疫，上網查訊發現烏龍一場，原來她當天將「西瓜」與「韭菜」同時吃下肚，才導致嚴重腹瀉。（示意圖/Shutterstock提供）

該女網友查詢後得知，韭菜有促進消化的功能，而西瓜如果多吃會造成滑腸（意即拉肚子、水瀉），2者若同時吃下肚，則會加重腹瀉效果，因此醫生都建議需分開食用；原PO得知真相後，笑說「大家學到了嗎，西瓜跟韭菜要分開吃哦，不然會像我一樣在廁所拉到快脫肛，如果是便秘的朋友說不定可以嘗試」，並慶幸非確診肺炎。

許多網友則留言，「便秘三天ㄉ女子，謝謝原po分享」、「應該是西瓜吃太多，我吃太多西瓜也會拉肚子」、「天然通便劑？」「長知識了」；其實生活中有許多食物不能同時食用，例如胡蘿蔔與酒精會造成肝臟慢性中毒、肉類與茶類若大量在腹中容易腹瀉、豆腐與波菜一起食用會影響人體吸收鈣質、蜂蜜與蔥會引發眼睛不適、檸檬與橘子則容易造成胃潰瘍。

(中時新聞網)