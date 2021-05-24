遠東SOGO百貨復興店公告於今(24)日下午三點半閉店，為保障消費者及員工安全，將進行全店大規模預防性消毒。同時遵守政府防疫規範，落實入店實聯制及全程戴口罩、勤消毒等防疫措施。不便之處，請多見諒。
至於是否如外傳有櫃姐染疫？SOGO說目前沒收到通知，不願證實。北市衛生局則回應，因有涉及個資問題，目前不便回覆，一切還是以指揮中心公布的為主。
SOGO復興館5/25(二)營運時間如下：
百貨 11:30 - 20:30
city'super 09:00 - 20:30
(中時新聞網)
遠東SOGO百貨復興店公告於今(24)日下午三點半閉店，為保障消費者及員工安全，將進行全店大規模預防性消毒。同時遵守政府防疫規範，落實入店實聯制及全程戴口罩、勤消毒等防疫措施。不便之處，請多見諒。
至於是否如外傳有櫃姐染疫？SOGO說目前沒收到通知，不願證實。北市衛生局則回應，因有涉及個資問題，目前不便回覆，一切還是以指揮中心公布的為主。
SOGO復興館5/25(二)營運時間如下：
百貨 11:30 - 20:30
city'super 09:00 - 20:30
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