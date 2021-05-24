櫃買中心電商類股再添新兵，91APP-KY（6741）因應疫情，明日（5/25）上午九點首度舉行線上掛牌典禮，成為台灣第一家「雲上櫃」掛牌的公司。91APP-KY表示，線上掛牌典禮全程對外開放投資人線上觀禮，典禮中以線上數位創新「雲敲鑼」儀式，取代原實體典禮敲鑼儀式，宣告正式上櫃（普通股股票每股面額為新台幣5元），領先成為第一家掛牌的SaaS軟體服務公司。法人認為，91APP-KY是近年來最具指標性的電商新掛牌類股，市值已超過百億，對比國際一流SaaS服務商如Salesforce、Adobe，成長潛力相當可期。

91APP董事長何英圻表示，91APP此次掛牌過程創下三個「第一」，包括第一家以虛實融合（OMO）為主軸的零售科技公司、第一家SaaS軟體服務公司、第一家「雲上櫃」的公司。何英圻表示，三個第一的目的不是為了標新立異，而是代表新的數位浪潮、新的OMO浪潮、新的時代已經來臨，面對疫情與市場種種挑戰，快速回應是關鍵，速度會改變一切。

法人表示，過往軟體公司要在台灣IPO難度相當高，91APP能順利成功上櫃成為首家掛牌的SaaS服務商，打破台灣市場太小、無法培養出具規模化軟體公司的迷思。對此何英圻進一步指出，台灣其實不是只有台積電、聯發科，還有許多優秀的軟體人才，未來將貢獻一己之力，扶植更多SaaS公司前進資本市場。

91APP自2016年起GMV及營收連續五年皆呈現正成長，2020年度全年GMV超過130億元，較前一年成長三成；營收規模達8.75億元，較前一年增加31%，其中實體零售品牌貢獻比例持續成長，對營收佔比已過半；稅後淨利為2.07億元，較前一年增長102%，EPS為1.92元。隨著營運規模持續擴大，獲利能力可望持續提升。

展望未來，何英圻表示，將持續深耕台灣，借助資本市場的力量，匯聚更多優秀人才，深化OMO服務、加速產品開發。立足台灣，並期望拿下更多海外市場，也是掛牌最重要的目的。

(工商 )