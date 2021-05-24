著眼於近期新型冠狀病毒疫情轉趨嚴峻，連帶也使得國內資本市場變化劇烈，基士德-KY（6641）今（24）日公告，擬向主管機關申請延長募集期間三個月，以尋求較佳的發行時點，以維護公司利益及股東權益，至於確切的募集時間，基士德-KY表示，將等本申請案俟主管機關核准後，再行公告相關事宜。

基士德日前向金管會申報發行110年度現金增資發行普通股股票300萬股，總額新台幣3000 萬元乙案，業經金管會於今年4月21日拿到金管證發字第1100339036號函，並已申報生效在案。

不過，受到疫情影響，基士德股價也受到盤勢不穩牽累，股價自今年4月7日的高峰79.2元，一路下殺到波段低點64.5元，跌幅達到18.56％，考量到投資人參與現增的意願以及募資的總額，基士德擬向主管機關申請延長募集期間3個月，以尋求較佳的發行時點，以維護公司利益及股東權益。

基士德-KY除辦理現金增資300萬股外，另同步發行面額3億元之無擔保可轉換公司債，預計募集資金約4.5億元，除用在大陸擴產外，也擬參與台灣裕山環境工程公司2021年現金增資，以擴大在台佈局。

(工商 )