電解錳是現代工業上相當重要的化工原料，可以加強鋼鐵強度，同時也是電動車電池的必備原料，然而大陸掌握高達9成的錳產量，且多家錳處理商更組成「錳創新聯盟」壟斷市場，強化大陸對全球錳原料的掌握度，讓多家電動車製造商面臨威脅。

華爾街日報報導，數十家大陸錳廠商響應中國錳業技術委員會發起的行動，由巨頭寧夏天元錳業集團領軍創立「錳創新聯盟」盼能集中控制電解錳供應量、價格、庫存量等，建立企業互助系統。

根據數據顯示，今年4月大陸電解錳報價已比去年底增加56%，硫酸錳報價也上揚13%，歐洲廠商因缺乏替代物質，當地錳報價更是飆升70%。

報導指出，不少國家都醞藏相當豐富的錳礦，但大部分精煉技術都由大陸廠商把持，才導致大陸得以壟斷市場，強硬的管制措施，更引發全球金屬價格飆升，增加鋼鐵與汽車製造商等產業的擔憂。

先前特斯拉與福斯等汽車大廠都認為，高純度的錳可以被當作較貴電池材料的替代品，然而錳原料持續受大陸掌握，掐住各大廠商的重要命脈。

事實上，大陸已主導全球多數充電電池原料的加工，包括錳、鈷和鎳，全球3/4的鋰離子電池與半數的電動汽車都在大陸製造。

(中時新聞網)